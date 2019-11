Im Konzert bitte nicht ausflippen

Halten Sie sich für gefühlsbetont, um nicht zu sagen leidenschaftlich? Ich mich schon. Ich freue mich, wenn ich jemanden eine Freude bereiten kann. Ich heule Rotz und Wasser, wenn die Titanic auch beim 43. Mal, wenn ich den Film schaue, untergeht und Leonardo Di Caprio erfroren von der Holztür rutscht. Und ich flippe schon mal aus, wenn es einen Grund dafür gibt – positiv wie negativ gemeint.

Negativ zum Beispiel, wenn das Redaktionssystem wieder spinnt, die Seiten nicht gestaltet werden können und der digitale Terminkalender nicht abrufbar ist. Das kostet Zeit und Nerven.

Und dann flippe ich aus, wenn ich auf dem Konzert meiner Lieblingsband bin. Logisch! Da gehört mitsingen, klatschen und tanzen einfach dazu, geht ja gar nicht anders. Und ich fühle mich umso mehr dazu animiert, wenn ich zwischen anderen Besuchern stehe, die völlig gefühlsarm zu sein scheinen, nur mit verschränkten Armen in Richtung Bühne starren und mir durch ihr festverwurzeltes Dasein signalisieren: Halt doch mal still, wir tun’s doch auch. Nichts gibt’s!

Richtig übel wird’s, wenn ich hüpfend diverse Smartphoneaufnahmen der stillen, steifen Konzertnachbarn versaue, da gibt’s schon mal einen Ellenbogen in die Rippen. Ja, heutzutage ist das mit der Leidenschaft so eine Sache: Emotionen haben halt nicht überall Platz, schon gar nicht auf einem flippigen Popkonzert. Schade drum. Die Bands hätten vermutlich auch lieber Stimmung in der Halle als den Blick auf zig Smartphones.

