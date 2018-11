Ist denn schon Wintermärchen?

Wie ein Blitz fuhr es mir durch die Glieder. Hab’ ich was verpasst? Ist denn schon 2022? Hat der saudische Kronprinz seine Nachbarn aus Katar dazu gezwungen, die Fußball-Weltmeisterschaft schon dieses Jahr zu spielen, weil er für 2022 irgend was Gemeines plant?

Die Jahreszeit jedenfalls stimmt. Das Wintermärchen kann beginnen, denn auch die Temperaturen sind so, wie es dann wohl in Deutschland sein wird, wenn die WM-Spiele in Katar tatsächlich angepfiffen werden.

Aber meine aufgeregte Nachfrage in der Sportredaktion hat dann doch ergeben, dass alles beim Alten ist. Jogi und seine Jungs können noch einige Partien verlieren, bevor es in die Qualifikation für die nächste WM geht und vielleicht gibt’s bis dahin sogar noch einen neuen Bundestrainer. Schließlich hat ja jetzt sogar schon Angela Merkel ihren schrittweisen Rückzug verkündet. Wäre doch eine schöne Vorstellung: Wie Jogi und Angela auf der VIP-Tribüne in Katar euphorisch jubelnd die Fäuste in die Luft werfen, weil die deutsche Mannschaft die Vorrunde übersteht. Und wir beim Public Viewing unter Wärmelampen mit Glühwein auf dem Schwetzinger Schlossplatz, wo dieses Schild gestern seiner Abholung durch die Müllabfuhr harrte.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 07.11.2018