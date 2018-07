Ist schon wieder Fasching?

Anzeige

Dabei möchte man meinen, dass sich die Menschen in der Dirndlrekordstadt zur Brezelfestzeit an den Anblick gewöhnt haben. Was soll’s: S’Dirndl trag ich weiter – und freue mich, wenn’s nicht unbedingt als Faschingsklamotte „missbraucht“ wird.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.07.2018