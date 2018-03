Jeder ist gefordert

Anzeige

Unsere ganze Gesellschaft ist aufgebaut auf dem Ich. Das ist ihr Fluch, und daran muss sie zugrunde gehen. – Theodor Fontane, 1819 bis 1898, deutscher Schriftsteller, Journalist, Erzähler und Theaterkritiker.

Dieses Zitat ist ein wunderbarer Spiegel des menschlichen Verhaltens mit Blick auf die Umwelt, also auf die Natur und die Mitmenschen. Wenn es der Mensch nicht einmal hinbekommt, seinen Unrat so zu entsorgen, wie es die strukturierten Müllsysteme in diesem Land vorsehen, wie soll er es dann schaffen, so umsichtig zu leben, dass auch künftigen Generationen im wahrsten Sinne des Wortes gesunde Luft zum Atmen bleibt? Was Schwetzingen mit dem Klimaschutzkonzept auf den Weg gebracht hat, ist ein richtiges und wichtiges Zeichen für die Zukunft. Hoffentlich kommt es auch bei den Menschen an, die es mit tragen müssen: nämlich bei uns allen – und zwar überall auf der Welt. Dazu gehört auch, dass Kindern beigebracht wird, wohin Müll gehört. Und dass genau das auch Erwachsene (wieder) lernen!