Jetzt also doch!

Es ist schon interessant, vor einer Woche tun die Verantwortlichen noch so, als wüssten sie von nichts und es liefen nur erste Gespräche. Und dann wird es in nichtöffentlicher Sitzung im Gemeinderat bekanntgegeben und auch nichtöffentlich von einem Vertreter des Regierungspräsidiums erklärt. Ist das die Transparenz, die Landesregierung und Stadtverwaltung immer so gerne propagieren?

Wie hat sich an jenem Freitag die Sprecherin des Regierungspräsidiums in Karlsruhe gewunden, sechs Stunden lang musste überlegt werden, was man auf die klare Anfrage der Schwetzinger Zeitung antworten könnte, ob es stimmt, dass ab 1. Juli in der Tompkins-Kaserne Flüchtlinge untergebracht werden sollen. Man sei ja immer im Gespräch mit den Kommunen, es gebe keine Vereinbarungen, hieß es dann schließlich. Dabei war zu diesem Zeitpunkt sicherlich längst alles besprochen.

Und warum dann die Information nichtöffentlich erfolgt und nicht im Beisein von Bürgern und Presse, das erklärt sich mir überhaupt nicht. Damit schürt man eher die Vorurteile, als dass man sie beseitigt. Dabei ist erstmal ja gar nichts Schlimmes an der Entscheidung. Schon einmal waren hier Flüchtlinge untergebracht, sogar unbegleitete Jugendliche. Und die Kriminalitätslage hatte sich kaum verändert. Ich kann vor solchen Aktion in Zukunft nur warnen, es befeuert die Kritiker.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 01.03.2019