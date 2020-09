Justizopfer

Im Schatten von Karlsruhe mit den „ganz großen“ obersten Bundesgerichten, der Bundesanwaltschaft (Generalbundesanwalt) und vieler anderer Gerichte, gibt es in Schwetzingen auch eine „kleine Residenz“ des Rechts. So befindet sich im Schloss neben dem Amtsgericht noch mit der Justizakademie die Fachhochschule für Rechtspflege eine Ausbildungsstätte für den juristischen Nachwuchs. Außerdem haben wir hier eine private Einrichtung zur Fortbildung von Anwälten mit diversen Seminarangeboten. Die Absolventen der Fachhochschule sind mit dem „Schwetzinger Examen“ als Diplom-Rechtspfleger ein wichtiges Organ unseres Rechtswesens. In ihren verantwortungsvollen Aufgabenbereichen tragen sie dazu bei, dass unsere Justiz möglichst reibungslos funktionieren kann.

Dass dies immer schwieriger wird, zeigte eine kleine Meldung in dieser Zeitung. Die deutschen Verwaltungsgerichte beklagen eine massive Überlastung: Neben den „normalen“ 80 000 Verfahren kämen für das Jahr 2020 nochmals über 70 000 Asylverfahren hinzu, die den Abbau der bereits anhängigen Verfahren erschweren. Ähnlich sieht es bei anderen Gerichtsbarkeiten aus. Beim Landgericht Stuttgart liegen allein gegen Daimler 1700 Dieselklagen vor und die anderen Autohersteller sehen sich ebenfalls Klagewellen ausgesetzt.

Generell ist die Justiz mit der gesamten Bandbreite unseres Lebens befasst. Das betrifft wirtschaftlichen Fragen wie Grundbuch- und Handelsregisterangelegenheiten, Nachlass- und Vollstreckungssachen ebenso wie Straftaten an „Leib und Leben“, hinter denen sich oft menschliche Tragödien verbergen. Justizmitarbeiter müssen zur Unterstützung der Richter aber auch die internen Strukturen organisieren. Eine gute Vorbereitung von Verfahren und Abläufen ist für zeitnahe Verhandlungen vor Gericht unerlässlich. Dadurch kann auch manchem Beteiligten das Gefühl erspart werden, ein Opfer der Justiz zu sein. Diese Gedanken kommen nämlich, wenn sich Verfahren endlos dahinschleppen.

Als Opfer fühlen sich viele Angehörige der Justiz jedoch ebenfalls. Die Produktivität der Gesetzgeber, mit den prompt folgenden gerichtlichen Verfahren zur Auslegung führt zu einer stetig steigenden Grundbelastung. Dazu kommen inzwischen noch die unzähligen und meist privaten, gnadenlos durchgezogenen Rechthaberklagen. Mit denen werden die ohnehin schon engen Rechtskanäle weiter verstopft. Manche der Dauerkläger sollten gelegentlich auch an diese zweite Seite der Justizmedaille denken.

