Kälte macht glücklich

Wunderbar! Endlich ist’s mal kalt. Winter eben. So wie es sein soll. Nichts ist schöner, als bei Minusgraden ordentlich warm eingepackt durch die Natur zu wandern. Überlegen Sie doch mal: Das ist eine absolut tolle Gesundheits- und Schönheitskur! Eigentlich müsste es der Effizienz wegen dafür noch kälter sein. Minus 50 Grad. Besser noch minus 170 Grad. Also wandern im sibirischen Winter wäre ideal.

Wie ich darauf komme? Ich habe mal eine dieser Kältesaunen getestet. Das sind kleine, nach oben geöffnete Kammern, in die man sich leicht bekleidet (Unterwäsche, warme Socken) reinstellt. Kopf und Hände schauen raus. In der Medizin werden diese Kältesaunen zur Ganzkörpertherapie bei Schmerzpatienten angewendet, da durch die niedrigen Temperaturen der Schmerz gelindert wird. Zudem stimuliert die Kälte das Immunsystem und stärkt die Abwehrkräfte. Und: Kälte macht nachweislich glücklich! Denn durch sie werden Glückshormone freigesetzt. Das allgemeine Wohlbefinden verbessert sich dadurch. Und ich bilde mir ein, nach einer Kältekur auch knackiger auszusehen (was vermutlich daran liegt, dass man das Gefühl hat, die Haut sei straffer geworden).

Wie auch immer: Ein Aufenthalt in einer Kältesauna ist natürlich zeitlich eingeschränkt. Maximal drei Minuten darf man sich den extremen Minusgraden aussetzen. Die Temperaturen, die derzeit herrschen, eignen sich aber durchaus für längere Bewegungseinheiten in der Natur. Und das Glücksgefühl danach ist – zumindest bei mir – wie nach drei Minuten in der Kältesauna da. Einfach schön!

