Kam damals die Diagnose?

Die Verpflichtung prominenter Gesprächspartner für die Veranstaltung Talk im Schloss, die unsere Zeitung seit vielen Jahren erfolgreich mit der Volksbank und den Stadtwerken durchführt, ist immer eine spannende Sache. Schon vor fünf Jahren hatten wir eine Option für Quiz-Show-Erfinder und Moderator Frank Elstner. Jedenfalls sagte uns sein persönlicher Referent, die Chancen stünden gut, er habe Interesse, um dann aber leider doch einen Monat später abzusagen, da Elstner auf eine seiner Expeditionen wollte. Aber er sagte immerhin zu, in einem anderen Jahr kommen zu wollen. Also haben wir es vor jetzt drei Jahren wieder probiert. Und ich erinnere mich noch wie heute, als auf meinem Handy, inmitten eines Seminars, das ich besuchte, eine Baden-Badener Telefonnummer auftauchte.

Ich meldete mich und prompt war Frank Elstner höchstpersönlich dran. Er wollte nochmals genau wissen, wie das bei uns abläuft, was er zu tun hat und wie wir uns den Abend vorstellen. Und er sagte: „Dann machen wir das. Ich freue mich auf Sie!“ Achim Nassner bereitete die Anzeige vor, buchte das Rokokotheater und am Tag vor der Veröffentlichung kam die Hiobsbotschaft. „Herr Elstner ist erkrankt und kann nicht kommen“, hieß es kurz per E-Mail. Jetzt nach seiner offiziellen Bekanntgabe einer Parkinson-Erkrankung verstehe ich die Mail besser – ich find’s gut, dass er es öffentlich macht und sagt: „Dann zittere ich halt!“.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 26.04.2019