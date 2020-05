Kennzeichen Pfefferspray

Wahrscheinlich sind wir uns alle ähnlicher, als wir es glauben. Für die Leute mit den Algorithmen ist das eh klar: Individuen gibt es nur scheinbar, denn nahezu alles an uns ist berechenbar. Aber auch ohne Wissenschaft und Mathematik, kann man unseren „Ähnlichkeiten“ täglich begegnen. So ging es auch einer Bekannten in der „Vor-Corona-Zeit“. Nach einem schönen Essen mit Freunden gingen sie zum Abschluss noch in eine gemütliche Weinbar mit gedämpftem Licht zu einem Abschiedsschluck. Als dort der Aufbruch nahte, holte einer der Begleiter fürsorglich die Jacken und schon begannen die Ähnlichkeiten. Unsere Freundin hatte eine schwarze Jacke an, der Großteil der Stücke an der Garderobe war aber ebenfalls schwarz und für den „Laien“ zum Verwechseln ähnlich. Nach intensiver Betrachtung des Garderobenbestandes war er sicher, genau die Jacke zu haben, die er beim Hereinkommen auch aufgehängt hatte. Zurück am Tisch erklärte unsere Freundin, dass trotz der frappierenden Ähnlichkeit, dies auf keinen Fall ihre Jacke sei. Der Jackenkavalier sagte darauf, er könnte wetten, dass es die richtige wäre. Daraufhin die Freundin, das könne er leicht selbst prüfen, sie hätte in der linken Jackentasche immer Pfefferspray. Der Griff in die linke Tasche brachte tatsächlich das Pfefferspray zutage – Wette gewonnen. Beruhigt zog unsere Freundin die Jacke an und ging mit nach draußen. Da es etwas kühler geworden war, wollte sie die Jacke schließen, doch das ging nicht wie gewohnt: Trotz Farbe schwarz, Form und Pfefferspray in der linken Tasche, es war die falsche Jacke. Die Geschichte hat sich so „ähnlich“ abgespielt, sie ging gut aus und die Stücke sind wieder bei ihren rechtmäßigen Besitzerinnen, mit offensichtlich gleichem Geschmack und Angewohnheiten. Fachleute hätten die „Vertauschungsrisiken“ aber sicher schon vorher genau berechnen können.

