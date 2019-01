Klare Ansagen sind nötig

Es sind unsägliche Bilder. Die Aufnahmen zeigen, wie es aussehen kann, wenn fast hundert Menschen unter einem Dach leben, sich kaum jemand kümmert und sich niemand in der Verantwortung sieht. Erschwert wird die Situation außerdem dadurch, dass viele Kulturen aufeinander treffen und der Hygienestandard in den verschiedenen Herkunftsländern unterschiedlich ist. Wo viele Menschen leben, entsteht auch viel Dreck. Lebensqualität kann es dann nur mit Struktur geben.

Das bedeutet: Sprachbarrieren durch Konfliktgespräche auflösen. Und besonders die Bewohner, die keinen Wert auf Sauberkeit legen, in die Pflicht nehmen. Es braucht klare Ansagen und Aufgaben. Egoisten dürfen nicht toleriert werden. Wenn Worte nicht helfen, müssen Konsequenzen folgen. Mieterhöhung für die betroffenen Personen, Kurspflicht zum Thema Sauberkeit oder Küchenverbot.

Dazu braucht es aber eine Leitung. Jemanden, der jeden Tag vor Ort ist und die Verantwortung übernimmt, strukturiert und organisiert. Benutzungshinweise könnten an der Waschmaschine, Spüle und auf der Toilette hängen. Die Bewohner werden so immer wieder daran erinnert, wie sie die Geräte nutzen oder wie sie sich verhalten sollen.

Außerdem würde ein Putzplan helfen: Zimmer 108 muss am Montag die Küche sauber machen, um die Toilette kümmert sich Zimmer 231 am Mittwoch. So gibt es immer einen Ansprechpartner, sollten die Räume nicht ansehnlich sein.

Natürlich sind aber auch die Bewohner in der Pflicht. Nach dem Kochen muss direkt abgespült werden und die Toilette sollte so hinterlassen werden, wie man sie selbst gerne vorfinden will. Wird das vom Leiter und den Ehrenamtlichen eine Zeit lang vorgelebt, entsteht vielleicht sogar eine Routine. Aber eins ist klar – ohne Kontrolle scheint es nicht zu funktionieren.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 26.01.2019