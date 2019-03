Knöchel für OB

Was hat Schwetzingens Oberbürgermeister Dr. René Pöltl ab sofort gemein mit – unter anderem – Konditormeister Rudi Zorn aus Mannheim, dem Urologen Dr. Werner Pfützer, der früheren Heidelberger Oberbürgermeisterin Beate Weber, dem früheren Mannheimer Polizeipräsidenten Knut Feldmann, Monsignore Horst Schroff von der katholischen Kirche Mannheim, König Céphas Bansah von Hohoe, den Ministerpräsidenten a. D. Dr. Bernhard Vogel und Erwin Teufel? Er ist Träger des „Goldenen Knöchels“! Am Freitagabend erhielt er diese Auszeichnung des Mannheimer Vereins „Die Knöchenträger“. Dahinter stecken im Grunde Karnevalisten, die mit dieser Preisverleihung an einem Freitag drei Wochen nach Aschermittwoch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ehren. Hintergrund ist unter anderem ein mittelalterliches Ritual, bei dem die „Herrschenden“ am Aschermittwoch noch einmal ein fettes Schwein schlachteten und tags drauf ihren Domestiken die Knochen zum Abnagen überließen. Daher wurde die Preisverleihung auch mit dem „Knöchelessen“ gestartet. Die Preisträger gehören jetzt zum Verein und werden im Jahr drauf zu Laudatoren. OB Pöltl zu dieser Zeitung: „Ich freue mich sehr über diese Verleihung.“

