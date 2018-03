Komm doch, lieber Frühling!

Anzeige

Eltern sind morgens nur schwer aus der Ruhe zu bringen. Kakao verschüttet, Brotbox verloren, Handschuhe vergessen? Alles kein Problem. Doch da ist dieser kurze Moment am Eingang des Kindergartens, wenn wir ängstlich innehalten. Die Liste mit ansteckenden Krankheiten prangt dort an der Tür. Bindehautentzündung und Läuse ist zu lesen. Und ganz neu: die Krätze! Auch das noch! Als ob es nicht schon genug wäre . . . Seit Wochen plagen uns Erkältungen, Infekte – im schlimmsten Fall auch die Grippe. Und das schlaucht uns und unsere kleinen „Rotznasen“ ungemein. Eltern sind Tag und Nacht auf den Beinen, die Nasentropfen in der einen, den Fiebersaft in der anderen Hand. Wann wird es besser?

Auch wir haben diese Woche wieder im Kindergarten und in der Kita angerufen und unsere beiden Jungs krank gemeldet: Schnupfen, Husten, Fieber. Von Läusen oder gar der Krätze blieben wir zumindest verschont. Glück im Unglück – man wird ja genügsam. Und hofft auf den Frühling. Die Jahreszeit, wenn das Inhalationsgerät wieder dort steht, wo es hingehört: ganz hinten im Schrank.