„La Paloma“ geraucht

Das waren Zeiten, als die Schwetzinger Firma August Neuhaus & Cie. hier noch ihre Zigarren herstellte und die dicken Dinger namens „La Paloma“, „Montan-Union“ oder „Sonne von St. Felix“ im Welde-Stammhaus und in der Eintracht die Luft schwängerten. Jetzt tauchte eine wunderbar bunte Neuhaus-Zigarrenkiste mit einem Auerhahn auf einem Ast sitzend und der Marke „Liebeslied“ sogar bei einer internationalen Tagung im Deutschen Literaturarchiv in Marbach wieder auf. Sie birgt nämlich einen wunderbaren Schatz, die Zettelwirtschaft des Heidelberger Schriftstellers Reinhart Koselleck. Die Skizzen und Notizen hat er angelegt, als er 1951/52 an seiner Dissertation arbeitete, aus der dann das Buch „Kritik und Krise“ entstand.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat am 8. August auf der Seite „Geisteswissenschaften“ darüber berichtet und dabei auch die Zettelwirtschaft in der Tabakkiste abgebildet. Und neben der Firma Neuhaus wird dabei auch unser langjähriger Autor Frank-Uwe Betz erwähnt, der ja das Thema Zwangsarbeit bei Neuhaus aufgearbeitet hat. Über das Unternehmen heißt es in der FAZ: „,Auch der Jugend ist Zigarre oder Zigarillo ein selbstverständlicher Begleiter’. So steht es in einer Broschüre, die das Unternehmen im Jahr 1961 anlässlich seines 75-jährigen Bestehens publizieren ließ . . . Sicherlich, es hatte Kriegsschäden gegeben . Wahrscheinlich profitierte man zwischenzeitlich auch, wie Frank-Uwe Betz zeigen konnte, von Zwangsarbeit. Aber nach der Bombardierung der Stammfabrik und der Sicherung der Produktionsmittel vor fremdem Zugriff kamen schon Ende 1945 wieder die ersten Zigarren aus den Filialen . . .“

Wer hätte eine Schwetzinger Zigarrenkiste im Literaturarchiv vermutet? Die Nachfahren des Autors haben sie 2017 übergeben.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.08.2018