Lichtspiele

D er erste Advent steht vor der Tür. Die Vorbereitungen in Geschäften, auf Straßen und Plätzen liefen seit geraumer Zeit auf Hochtouren, die ersten Weihnachtsmärkte sind längst schon eröffnet und der „Lichterglanz“ beginnt.

Licht und Dunkelheit sind für uns Menschen wie auch für die Tier- und Pflanzenwelt ein wichtiger Lebensbestandteil, es kann uns im Guten wie im Schlechten beeinflussen.

Ein Sonnenaufgang am Morgen verbessert gleich die Stimmung für den Tag, während die graue oft nebelverhangene Jahreszeit für viele Menschen nur schwer zu ertragen ist. Strahlenden Auftritten im Scheinwerferlicht zuzusehen, wird angenehmer empfunden, als die Vorstellung „zwielichtigen“ Gestalten in dunklen Ecken zu begegnen. Verkehrsteilnehmer, auch Radfahrer, sollten sich bewusst sein, dass Licht ein wichtiger Sicherheitsbeitrag ist. Deshalb forscht das Lichttechnische Institut an der Universität Karlsruhe (KIT) über die Auswirkungen verschiedener Lichtsysteme, wobei auch die besten Scheinwerfer nutzlos sind, wenn sie nicht richtig gebraucht werden. Ein verantwortungsvoller Umgang damit wäre da schon ein „Lichtblick“.

Richtig eingesetzt, kann Licht unser Leben bereichern und angenehmer machen, es ist daher eine Herausforderung die richtige Balance zu finden: Die ruhige Straße, an der aus Sicherheitsgründen über Lichtsensoren, alle paar Meter eine grelle Beleuchtung erfolgt, sobald sich ein Fußgänger nähert, individuelle Hausbeleuchtungen, die bis tief in die Nacht die Straßenlaternen überstrahlen, oder Flackerlichter auf Weihnachtsmärkten, die eher an Rummelplätze erinnern, sind da nur ein paar Beispiele.

Wie viele Menschen wünsche ich mir nach dem heißen Sommer „grünes Licht“ für eine weiße Weihnacht mit stimmungsvoller Beleuchtung.

