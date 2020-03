Märchen erzählen

Vor „vielen vielen Jahren“ gab es in Karlsruhe eine sehr geliebte Märchenerzählerin. Generationen von Kindern folgten fasziniert ihren Märchen und Abenteuergeschichten. Jungen und Mädchen hingen an ihren Lippen und ließen sich in Traumwelten entführen. Elfriede Hasenkamp hieß die Märchentante, die neben den überlieferten Märchen auch viele eigene Geschichten geschrieben hat. Sie hatte Auftritte im Radio und dem damals noch nicht so verbreiteten Fernsehen und vor allem in Bibliotheken. In einigen Schulen gab es mit ihr sogar das Unterrichtsfach „Märchenkunde“. Meine ersten großen Abenteuererzählungen hörte ich mit Spannung auch von ihr in der Karlsruher Jugendbücherei. Im „SPIEGEL“ stand später, dass sie „Märchenerzählerin“ als ihre Berufsbezeichnung angibt.

Heutzutage sind in Politik und Wirtschaft wieder allenthalben die Amateur-Märchenonkel- und tanten zu hören. Die tischen nach krachend verlorenen, halb gewonnenen oder fast gewonnenen Wahlen, fantasielos die ewig gleichen flachen Geschichten auf. Auch nicht viel besser sind die sonstigen politischen und wirtschaftlichen Verführer, deren Märchen ebenfalls einlullen sollen. Etwa, dass Großfusionen natürlich mitarbeiterschonend durchgeführt werden und die Zukunft des Unternehmens und Arbeitsplätze sichern – bis sie kurze Zeit später wieder „zerlegt“ werden. Auch aus den pauschalen Beschwörungsgeschichten, dass ohne „die Anderen“ alles besser wäre, gibt es hoffentlich kein böses Erwachen aus schönen Träumen.

Manchmal wünsche ich mir bei solchen Erzählungen eine kluge und „richtige“ Märchenerzählerin wie unsere Frau Hasenkamp zurück, die wusste, dass Märchen eben Märchen sind und sie auch so erzählt hat.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 04.03.2020