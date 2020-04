Die Landwirte sind nicht nur in diesen Corona-Zeiten ein wichtiger und geschätzter Garant für die Versorgung der Bürger. Auf den Feldern und auf den Höfen haben die Bauern und ihre Familien mangels Erntehelfern jede Menge Arbeit, die noch in zusätzlichen und unnötigen Stress ausartet, weil die Menschen sich zum Teil unvernünftig verhalten. „Viele Familien besuchen uns und sehen uns als Ersatzerholungsgebiet“, berichtet ein Landwirt. Andere kämen und wollten einfach nur schauen, was es so im Hofladen gibt. „Vor unserem Hühnerhof habe ich einen Sichtschutz anbringen müssen“, erzählt er, dass er dadurch den Anreiz verringern will, auf den Hof zu laufen.

Es gibt noch ein weiteres Problem: Auf der Fahrt zu den Feldern werden die Landwirte immer mehr durch Spaziergänger behindert. Und was noch schlimmer ist: „Beim Arbeiten auf den Feldern stehen Leute oft so nahe an den Maschinen, dass sie erheblich gefährdet sind“, berichtet der Landwirt. Derzeit könne es vorkommen, dass die Bauern auch an Sonn- und Feiertagen arbeiten müssen. „Dafür bitten wir um Verständnis“, sagt er.

Denn was nicht fristgerecht ausgesät, ausgepflanzt und gepflegt wird, kann später auch nicht geerntet und zum Kauf angeboten werden. Und das ist essenziell wichtig, denn aus Ländern wie Spanien und Italien werden vermutlich in der nächsten Zeit nicht viele Lebensmittel angeboten. „Was Deutschland nicht an Lebensmitteln selbst erzeugen kann, wird in Zukunft schwierig, zu vernünftigen Preisen auf dem Weltmarkt zu besorgen“, vermutet der Landwirt. Also bitte mehr Rücksicht nehmen.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.04.2020