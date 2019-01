Menschlichkeit soll siegen

Eine dickliche alte Hundedame, die nichts mehr liebt als Essen und Schlafen. „Luna“ soll jetzt mit 13 Jahren ins Tierheim. Furchtbar – nicht nur für die „American Staffordshire“-Hündin, sondern auch für ihr 74 Jahre altes Frauchen. Ein halbes Jahr bevor dieser ganze Streit begann, verlor Edeltraut Muth ihren Ehemann, den bekannten VdK-Vorsitzenden Helgen Muth. Und jetzt soll sie ihre beste Freundin – die sie schon elf Jahre begleitet – verlieren. Für Muth unvorstellbar.

Tierheim, Tiertrainer und Nachbarn bestätigen: „Luna“ ist liebenswert, nie negativ aufgefallen und fühlt sich in der Wohnung in der Friedrich-Ebert-Straße 53 seit elf Jahren wohl. Wieso die Baugenossenschaft mit aller Kraft versucht, diese Hündin aus dem Gebäude zu verbannen, versteht niemand. Ohne sich selbst ein Bild der Situation zu machen, schaltete die Baugenossenschaft direkt den Rechtsanwalt ein. All die Jahre war die Hundedame für die Vermieter kein Problem – jetzt handeln sie ohne Rücksicht auf Verluste.

Und für was? Damit eine liebenswerte Hündin, deren Wesenstest positiv ist, alleine in einem Tierheim verendet. Und eine 74 Jahre alte Frau komplett alleine leben muss? Noch hat die Baugenossenschaft Zeit, der Einigung zuzustimmen. Und wenn ihr Herz für die Menschlichkeit schlägt, wird sie das auch tun.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.01.2019