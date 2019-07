Menschsein kontra Technik

Dass die sozialen Netzwerke Fluch und Segen zugleich sein können, zeigt sich in Situationen wie der am Dienstagnachmittag in der Nordstadt. Das Großaufgebot der Polizei war schnell über Facebook in die Welt transportiert worden. Während unsere Zeitung zeitgleich mit dem Ausrücken der Polizeifahrzeuge – die an der Redaktion am Schlossplatz vorbeifahren und durch ihr Martinshorn gut hörbar sind – alarmiert war und diesmal auch sehr schnell vor Ort sein konnte, kursierten schon Gerüchte von einem vermeintlichen Amoklauf. Denen begegneten unsere Reporter vor Ort. Es könne doch nicht sein, dass ein solches Polizeiaufgebot einberufen werde, wenn da nichts sei, hieß es auch gleich auf unserer Facebook-Seite, auf der wir zwar das Großaufgebot beschrieben, jedoch auf unsere laufenden Recherchen verwiesen haben. Die Auskünfte erteilt nämlich in einem solchen Fall die Pressestelle der Polizei in Mannheim. Und die konnte uns dann bestätigen, dass es einen Alarm in der Comenius-Schule gab, jedoch noch keinen Hintergrund. Sie musste ja selbst erst vor Ort die Lage begutachten wie auch unsere Reporter. Als dann zum Glück die Entwarnung kam und feststand, dass die Schüler und Lehrer mit dem Schrecken davongekommen sind, beschäftigte einige Facebook-Nutzer die Frage nach den Einsatzkosten.

In solchen Momenten, in denen die sozialen Kanäle mit Gerüchten die Realität überrollen und vermeintlich Zweitrangiges in den Vordergrund schieben, zweifle ich an unserer Spezies. Auch wenn es in der heutigen Zeit Usus scheint, dass alles schnell schnell gehen muss, was wir als lokale Nachrichtenplattform natürlich auch forcieren und vorantreiben – muss doch hinter allem eine gewisse Ethik und Sensibilität stecken. Und vor allem Wahrheit. Oder haben wir unser Menschsein schon an die Technik abgetreten?

