Mit Kultur älter werden

Eine Untersuchung vom Department of Behavioural Science and Health des University College London hat herausgefunden, dass Kunst und Kultur die Lebenserwartung steigern kann. Heißt also: Menschen, die regelmäßig ins Theater gehen, Konzerte und Galerien besuchen, leben länger. Beobachtet wurden bei der britischen Studie mehr als 50 Menschen über zehn Jahre hinweg. Logisch klingt’s schon: Wer zum Beispiel ins Theater geht, ist unter Menschen und damit nicht allein. So kann Depressionen entgegengewirkt werden. Dazu animieren die gezeigten Stücke zum Nachdenken, das Gehirn wird also trainiert. Richtig gut wird es natürlich, wenn Komödien gezeigt werden, bei denen ordentlich gelacht werden kann. Lachen ist nicht nur anständiges Muskeltraining, sondern es werden auch Glückshormone ausgeschüttet. Ergo: Kunst und Kultur sollte es auf Rezept geben für jedes Alter. In Speyer wird das für Kinder unter dem Titel „Theater tut gut“ seit zehn Jahren angeboten.

Allerdings geht die Studie nicht so genau auf Kabarettveranstaltungen ein. Die wären ja die perfekte Kombination: nachdenken und lachen. Bei manchen Zeitgenossen könnte hier aber auch die Studie ins Gegenteil umschlagen: Wenn Beiträge zum Beispiel so witzig sind, dass man sich totlachen muss.

