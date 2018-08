Mit „Momo“ ist Schluss

Am Montagabend sorgte Lorena Galinski dafür, dass Schwetzingen im Fernsehen auftauchte. Beim Abi-2018-Special von „Wer wird Millionär?“ (WWM) schaffte sie es auf den Stuhl gegenüber von Quizmaster Günther Jauch und gestand, dass für sie ein Traum in Erfüllung gehe. Sie habe als kleines Kind schon immer „WWM“ geschaut und wäre seither von der Angst geplagt gewesen, die Sendung würde abgesetzt werden, bevor sie je die Chance hätte, dort mitmachen zu können – mit 18 Jahren geht das erst. „Glaubt an eure Träume“, beschwört sie das Publikum mit leuchtenden Augen. Die Abiturientin vom hiesigen Wirtschaftsgymnasium hangelt sich taff durch die Fragen. Bei 16 000 Euro geht’s um Physik: Welche Farbenreihenfolge ein Regenbogen aufweist, lautet die Herausforderung mit entsprechend vier Auswahlmöglichkeiten. Dem Publikumsjoker – einen Physiklehrer – vertraut sie nicht zu 100 Prozent, sichert sich noch mit dem Joker „ich frage das ganze Publikum“ ab.

Die Möglichkeit auf 32 000 Euro steht an. Der Telefonjoker ist noch da – und der muss schließlich auch herhalten. Mit Gabriele Dinkhauser, Deutschlehrerin am Wirtschaftsgymnasium, taucht ein bekanntes Bild auf dem Flat-screen auf. Die Frage lautet: Wer „war klein und ziemlich mager“, so dass „man nicht erkennen konnte, ob sie erst acht oder schon zwölf Jahre alt war“? Gabriele Dinkhauser antwortet auch prompt (und richtig) „Momo“, lässt sich dann aber durch die Nachfrage von der Kandidatin scheinbar etwas verunsichern, was ihrer Stimme anzuhören ist. Beim neuerlichen „Sind Sie sich wirklich sicher?“ von Lorena Galinski – die Zeit ist fast abgelaufen – hört man nur noch ein Lachen am Telefon, was wiederum Günther Jauch amüsiert. Die Schwetzingerin steigt mit 16 000 Euro aus – und kann zudem sagen: Ein großer Traum ist in Erfüllung gegangen. Klasse!

Gerne hätten diese Zeitung mit Lorena Galinski und Gabriele Dinkhauser noch mal gesprochen, leider waren sie gestern nicht zu erreichen.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.08.2018