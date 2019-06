Mogelpackung Dienstleistung?

Es soll jetzt nicht schon wieder um Wirrnisse mit der Telekom oder Pünktlichkeit und Service der Bahn gehen, selbst wenn die beiden Unternehmen den meisten einfallen, wenn es um missglückte Dienstleistungen geht. Endlose Warteschleifen, Email-Antworten aus der Textkonserve ohne wirklichen Bezug zum geschilderten Anliegen, oft noch verbunden mit der krönenden Frage „wurde Ihnen damit geholfen?“, kennt man aus allen möglichen Lebensbereichen. Kommt im Bekanntenkreis dieses Thema auf, sprudeln die Beispiele regelrecht und beileibe nicht nur aus dem Billiganbieter-Bereich.

So sollte in einem Fall bei einer Voll-Service Kreditkarte aus bestimmten Gründen die Online-Funktion der Kontoeinsicht wieder herausgenommen werden. Die Antwort, ohne auf den Wunsch einzugehen: „Wir haben unseren Online-Auftritt verbessert, wenn Sie Fragen haben, gehen Sie bitte auf die Seite.“ Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit eines ARD-Senders verspricht mehrfach – nach Erinnerung – einen Termin, der bis heute nicht stattgefunden hat. In einem renommierten Lokal der gehobenen Preislage war das Essen etwas missglückt. Kommentar des Küchenchefs ohne Entschuldigung oder kleiner Aufmerksamkeitsgeste: „Kann ja mal passieren.“ Kein Wunder, dass bei solchen Erlebnissen sich viele dann gleich für den „Discount-Anbieter“ entscheiden. Da ist die Erwartungshaltung zwar nicht so groß, aber auch die mögliche Enttäuschung nicht.

Jedoch genauso wie schlechte Erfahrungen sprechen sich auch positive Erlebnisse herum. Die berühmte „Mundpropaganda“ ist eine der Chancen, mit der gerade unsere lokalen und meist kleineren Anbieter gegen die Riesen punkten können. Diese Zeitung unterstützt ja vielfältig die besonderen Anstrengungen in der Region. Denn wenn es sich herumspricht, dass man hier vor Ort besonders zuvorkommend und fachkundig beraten wird und auch immer mögliche Fehler und Mängel ohne Umstände reguliert werden, ist ein wichtiger Schritt zum Erhalt der regionalen Lebendigkeit getan. Es liegt dann an uns Verbrauchern, die Angebote auch zu nutzen.

