Eins vorweg: Ich ziehe den Hut vor allen Menschen, die sich in Vereinen und Clubs ehrenamtlich einbringen und in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl eintreten. Sie bereichern nicht nur unsere Gesellschaft, sie sind eine unverzichtbare Stütze für ein soziales Miteinander. Dazu gehören auch alle, die sich bei der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft einbringen – angefangen vom Vorstand über die Garden bis hin zu den stillen Helfern im Hintergrund, von denen es bei der Prunksitzung wieder viele gab. Mit Peter Lemke an der Spitze – der seinen Job als SCG-Präsident verbunden mit seiner unterhaltsamen „Moderatorenschnauze“ sehr gut macht – probieren die hiesigen Carnevalisten Neues – und das ist toll!

Allerdings müssen sie sich und ihr Angebot in Bezug auf die klassische Prunksitzung womöglich noch stärker hinterfragen als sie es bislang getan haben, und mehr Mut zur Veränderung zeigen.

Etliche Stühle und Tische im hinteren Bereich des Lutherhauses blieben am Samstag sicher nicht ohne Grund leer. Und das ist schade: Denn allein die Auftritte der Gardetänzer hätten viel mehr Zuschauer verdient gehabt.

Ist eine Prunksitzung in dieser Art noch zeitgemäß? Gute Büttenredner, die in satirisch-kritischer Manier das Weltgeschehen beleuchten, bestenfalls sogar auf lokaler Ebene reinhauen, lassen sich schwer finden – es gibt sie entweder gar nicht oder sie sind schlichtweg zu teuer. Doch gerade sie machen eine Prunksitzung doch eigentlich mit aus.

Sich selbst ein bisschen auf die Schippe nehmen, das haben Peter Lemke und sein Vize Petros Maloussidis zur Eröffnung der Prunksitzung angedeutet. Darauf lässt sich doch aufbauen! Wenn nicht als klassische Büttenrede, dann vielleicht als amüsantes Zwiegespräch über das lokale Geschehen. Das Ganze gepaart mit gut verteilter Partymusik – zum Start, zwischendrin und zum Finale – sowie den tollen Garden – das wäre doch was?! Zumindest wär’s einen Versuch wert.

