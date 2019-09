Man begegnet ihnen in Wartezimmern von Ärzten, in Straßenbahnen, am Arbeitsplatz, in der Kantine und selbst beim Sport, den unermüdlichen „Themenbesetzern“. Mitmenschen, die bei jeder Gelegenheit möglichst allen ihr Thema und ihre Meinung aufdrücken wollen, meist noch mit einem zweiten davon im Repertoire. In den Wartezimmern von Ärzten sind es naturgemäß Krankengeschichten, die in allen Facetten ausgebreitet werden, garniert mit allerlei Ratschlägen an die Mitwartenden. Oft – voraussehbar – übergehend in ein weiteres Dauerthema, die (schlechte) Politik und unfähige Politiker. Wobei die Nervensäge natürlich alles besser weiß, ob Arztbehandlung, Kommunalpolitik oder was „die in Berlin“ mit ihrer Gesundheits- und sonstigen Politik anstellen. Manchmal hat man den Eindruck, dass sich diese Spezies für ihre meist etwas lautstärkeren Ausführungen Orte suchen, denen man im Moment nicht so leicht entfliehen kann.

Ob Sie deshalb bei einer „Nervensägen-Attacke“ je nach Ort leicht die Augen schließen, etwas lesen, sich vielleicht mit einem anderen Nachbarn unterhalten oder schlicht wieder an die Arbeit gehen, hängt auch von der Schwere des Überfalls ab. Möge Ihnen diese Woche interessante Gesprächspartner und vielfältige Gesprächsthemen bringen.

