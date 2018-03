Notversorgung per Strohhalm

Anzeige

Das war keine schöne Geschichte – für den betroffenen Kollegen, der am Dienstagabend im Aufzug des Hauses steckenblieb, in dem unsere Redaktion beheimatet ist. Als das Telefon im Sekretariat klingelte und sich der Kollege leicht verzweifelt aus dem Fahrstuhl meldete, wurde erstmal herzlich gelacht in den Redaktionsreihen. Alle hielten es für einen Scherz, aber schnell wurde klar: Der Mann steckt da wirklich drin – samt Fahrrad. Den Notruf hatte er schon betätigt, doch wie schnell ein rettender Monteur zur Hilfe eilen könnte, war nicht klar. Und: Es war ja schweinekalt! Denn der Aufzug befindet sich im Außenbereich und dessen Tür war nicht ganz geschlossen, so dass es gut reinzog. Allen war klar: Wir müssen dem Kollegen helfen, wenn’s auch nur mental ist. So postierten sich zwei an der Aufzugstür, munterten den Feststeckenden mit Zureden auf. Zwischendurch halfen sie noch einem Rollstuhlfahrer, der vom Notariat durch den defekten Fahrstuhl nicht nach unten gelangte – sein Gefährt wurde getragen, der Mann behutsam nach unten gebracht.

Erste Überlegungen wurden getätigt: Wie können wir den Gefangenen mit Essen und Trinken versorgen? Durch den Schlitz in der Tür passte nur ein Strohhalm. Smoothies wurden schon gedanklich gemixt. Damit der Kollege den Schreck verdauen konnte, gab’s schon mal ein kleines hochprozentiges „Wärmerli“ – auch per Strohhalm. Und noch bevor die Idee ausgegoren war, wie wir Wärme in den Aufzug bekommen, kam der Monteur. Der Kollege hat den Schock zwar noch nicht ganz verkraftet und der Aufzug ist auch noch defekt, aber das wird schon wieder.