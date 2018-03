Paket für die Tonne

Anzeige

In die Grüne Tonne plus gehören unter anderem alle Verpackungen und sonstigen verwertbaren Gegenstände aus Papier. Darunter fallen beispielsweise Schachteln oder Kartonagen. Das teilt die AVR in ihrer Informationsbroschüre mit.

Vor diesem Hintergrund sind die Gedankengänge eines Paketzustellers gar nicht gar so absurd, wie sie im ersten Moment erscheinen. Der nämlich legte ein Päckchen beim Adressaten in jene Grüne Tonne plus. Alles richtig gemacht unter dem Gesichtspunkt der Mülltrennung! Außerdem hat er ein Kärtchen im dazugehörigen Briefkasten hinterlassen, damit der Empfänger das Päckchen findet, wie man an den Fotos erkennen kann („Ihr Paket wartet . . . Grün Tonne Plus“). Ob das aber im Sinne des Erfinders ist? Denn dieses Feld scheint doch eher für eine vollständige Adresse als für den Müllkübel vorgesehen zu sein.

Auch der Osterhase – in Anbetracht der bevorstehenden Feiertage wäre auch das eine Möglichkeit – scheidet wohl als Austräger aus. Denn der gibt ja bekanntermaßen keine Hinweise, wo er seine Geschenke versteckt. Davon zeugen zahllose verdorbene Eier in den bundesdeutschen Gärten, die spätestens an heißen Sommertagen olfaktorische Signale senden und so einen Hinweis aufs Versteck preisgeben.