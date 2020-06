Pseudo-Sport

Drinnen wie draußen ist vermehrt Sport angesagt und das Angebot von Vereinen und Studios wird wieder größer. Bei den einzelnen Sportarten wird jetzt immer genau beschrieben, wie und mit welchen Vorsichtsmaßnahmen man seinem Körper wieder etwas Gutes antun kann.

Vielfältig wie seine Möglichkeiten ist der Gebrauch des Begriffes „Sport“. Manchmal schleicht er sich missbräuchlich in die Sprache ein. So hat die Polizei kürzlich über die Erfolge bei der Jagd nach Autoposern berichtet. Das Ergebnis war erfreulich. In den letzten vier Wochen war bei 63 Fahrzeugen die Betriebserlaubnis erloschen und 21 davon wurden sichergestellt. Quietschende Reifen und ohrenbetäubender Lärm durch manipulierte Auspuffanlagen sind Kennzeichen der Poser. Dass selbst die Polizei in ihrem Bericht mehrfach von „Sportauspuffanlagen“ sprach, verwundert. Ob nämlich ganz primitiv Endschalldämpfer ausgeräumt werden, um mehr Lärm zu machen, oder – aufwendiger und teurer – von Soundtechnikern „Geräusche“ komponiert werden, die per Knopfdruck eingeschaltet werden: Mit echten Motorklängen hat das so wenig zu tun, wie mit Sport.

Wenn die Erfüllung des Tages für die Fahrer darin besteht, auf normalen Straßen unentwegt mit dem Gas- und Bremspedal zu spielen, um Publikum zu belästigen, könnte man ihnen empfehlen, hin und wieder auf einer richtigen Rennstrecke zu fahren. Aber dazu fehlt ihnen wohl das Publikum und das fahrerische Können. Der Begriff „Sport“ ist für sie aber auf jeden Fall zu viel der Ehre.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 05.06.2020