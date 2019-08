Putzen – aber bitte mit Helm

Der Samstag ist für viele Menschen der Hausputztag. Die Woche ist vorüber, der Teppich muss wieder mal gesaugt, der Boden gewischt, die Regale abgestaubt werden. Das ist bei mir auch so. Aber wussten Sie eigentlich, auf welch gefährlichem Terrain wir uns hierbei bewegen? Also ehrlich: Auto fahren und fliegen ist da sicherer!

Denn Statistiken zufolge passieren die meisten Unfälle im Haushalt, laut Robert-Koch-Institut sind im Jahr 2,8 Millionen Deutsche davon betroffen. Und: Es sterben pro Jahr sogar mehr als doppelt so viele Menschen dabei (etwa 8000) als im Straßenverkehr (rund 3500). Statistiken sagen auch, dass Frauen häufig beim Kochen und Aufräumen verunglücken. Beim Möbelrücken und Heimwerken tragen Männer die größte Unfallgefahr.

Jetzt könnte man natürlich über Schutzmaßnahmen nachdenken. Versicherungen geben da wertvolle Tipps. Um Haushaltsunfälle zu vermeiden, empfehlen einige zum Beispiel, Schutzausrüstung anlegen. Ich weiß nur nicht, was meine Nachbarn sagen, wenn ich künftig mit Helm, Arm- und Knieschonern den Hausflur putze. Aber das ist ja egal – Hauptsache sicher. Auch raten Versicherungen, Ge-brauchsanweisungen gut zu lesen. Also werde ich noch mal die Gebrauchsanweisung für meine Töpfe und den Herd durchlesen. Und richtige Arbeitskleidung – also auch festes Schuhwerk – kommt nicht nur beim Rasenmähen an die Haxen, sondern auch beim Teppichsaugen. Sicher ist sicher. Ein Rat einer Versicherung lautet übrigens auch: Wer müde ist und sich nicht konzentrieren kann, verschiebt die Hausarbeit.

Aber die wirklich beste Variante, um Unfälle im Haushalt zu vermeiden, ist die Einstellung meiner cleveren Kollegin: Sie vergreift sich erst gar nicht an Staubsauger & Co, sondern lässt das ihren Freund erledigen. Finde ich super! Denn das Risiko der Männer, sich beim Kochen oder Putzen zu verletzen, ist ja – laut Statistik – äußerst gering.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.08.2019