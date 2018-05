Ruhigstellung als Bumerang

Anzeige

Ich finde es erschreckend, wie gut sich Kinder heutzutage bereits im Grundschulalter mit Smartphones und auch sozialen Netzwerken beschäftigen. Die meisten sind meiner Meinung nach dafür viel zu jung und erkennen noch nicht die Gefahren, die zu hoher Medienkonsum mit sich bringen können. Was ist nur aus den Barbies oder Lego geworden? Die kleinsten Knirpse bevorzugen heute eher das neuste iPhone, weil man zu den Uncoolen gezählt werden würde, wenn man keins besäße.

Doch obwohl er eigentlich noch zu jung ist, um eins zu besitzen, quengelt der Nachwuchs so lange, bis ihm das Smartphone schon fast automatisch in die Hand gedrückt wird, damit er Ruhe gibt. Wie einfach das doch heutzutage geht. Aber mal im Ernst: Wohin soll das führen?

Denkt ihr etwa, so frühe Erfahrung mit Smartphones würde sich positiv auf das heranwachsende Kind auswirken? Nicht nur, dass es jetzt schon im Grundschulalter beginnt – immer öfter lässt sich beobachten, wie es die Kleinen schon im Kinderwagen ihren Eltern gleichtun. Viele Erwachsene machen es sich da zu einfach, finde ich. Natürlich ist das stressfreier: Endlich in Ruhe einkaufen, wenn man mit Kindern unterwegs ist. Sind sich die Leute überhaupt bewusst, was sie ihrem Kind da antun oder ist es ihnen einfach nur egal? Sollte sich der Nachwuchs tatsächlich mal in einer Situation langweilen, in der selbst die erfahrensten Eltern nicht mehr weiterwissen, kann ausnahmsweise zum schlauen Telefon gegriffen werden, aber als Dauerlösung für jedes Problem sollte es doch bitte nicht dienen – und als tägliche Freizeitbeschäftigung schon gleich gar nicht.