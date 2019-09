Sag ich’s?

Soll ich es den Menschen sagen oder nicht? Das er zum Beispiel einen Krümel an der Wange hat vom eben genaschten Kuchen der Redaktionspraktikantin? Oder das er unter der zu kurzen Jeanshose Socken mit einem riesigen Loch im Fersenbereich trägt, welches in den schicken Boss-Schuhen beim Laufen stets gut zu sehen ist? Dem Kollegen mit dem Krümel im Gesicht habe ich natürlich gesagt, dass der Streusel durchaus ziert, aber noch besser schmeckt. Man hilft sich ja. Aber hätten Sie das bei einem völlig fremden Menschen gemacht? Eben dem Mann mit der kurzen Jeans und dem Lochsocken? Ich bin am Dienstagmorgen einige Zeit hinter der Person in der Mannheimer Straße hergegangen, wir hatten scheinbar den gleichen Weg. Dann ist er in die Heidelberger Straße abgebogen. Gesagt habe ich nichts. Denn wer weiß, vielleicht war das ja auch ein modisches Loch, wie sie in Jeanshosen und Pullis Trend sind. Außerdem: Gegen eine gute Belüftung der Füße spricht ja auch nichts. Und . . . vielleicht liest der Mann ja diese Zeilen . . . Nichts für ungut!

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 18.09.2019