Schlüssel zum Glück

Wie dicht Unglück und Glück beieinanderliegen können, zeigt eine Begebenheit, die mir ein Schwetzinger geschildert hat. Der Mann aus dem Hirschacker erzählt mir seine Geschichte auch deshalb, weil sie ein schönes Ende nimmt – dank ehrlicher und hilfsbereiter Mitmenschen.

Es war der Sonntag vor einer Woche, als der Mann mit seiner Frau mit dem Auto in die Lindenstraße fuhr und dort parkte, um im Schlossgarten spazieren zu gehen. Die beiden bummelten dann noch durch die Innenstadt, da fiel dem Mann auf, dass Auto- und Haustürschlüssel weg waren.

Was nun? Das Ehepaar suchte, lief die Strecke zurück zum Schloss, fragte dort nach, ob Schlüssel abgegeben worden seien. Nichts. Also rief der Mann seinen Sohn an, der zum Glück zu Hause war. Dieser kam mit einem Ersatzschlüssel fürs Haus und nahm die Eltern dorthin mit. Im Haus hatte der Mann einen zweiten Autoschlüssel. Mit diesem ging’s im Pkw des Sohnes zurück zum geparkten Wagen. Den Sohn schickte der Mann gleich weiter, immerhin hatte er ja nun den Schlüssel zum Fahrzeug. Doch der Ersatzschlüssel funktionierte nicht – Batterie leer. Ihm fiel ein, dass gleich ein Bus in den Hirschacker von der Mannheimer Straße aus fahren würde. Also lief er flinken Fußes durch die Augustastraße. Doch der Bus war schon weg. Er griff zum Handy, um zu Hause anzurufen: Akku leer.

Was tun? Da blieb wohl nur noch laufen, dachte er sich und spazierte los. Am Rondell wartete gerade ein Auto an der Ampel. Er nahm sich ein Herz, klopfte an die Scheibe und fragte die Insassen, ob sie denn in den Hirschacker unterwegs seien. Das Paar im Wagen wollte jedoch nach Brühl. Als es von der Misere des Mannes hörte, war es sofort bereit, ihn nach Hause zu fahren. Dort wechselte der Mann die Batterie des Autoschlüssels, während sich die Frau die Schuhe anzog, um wiederum den Gatten mit dem Zweitwagen zum Fahrzeug in die Lindenstraße zu bringen. Plötzlich klingelte es. Zwei Polizisten standen vor der Tür und brachten die verlorenen Schlüssel.

Wie das? Ein ehrlicher Finder hatte diese nur drei Meter entfernt vom Auto des Mannes gefunden. Nach einem Test, zu welchem Fahrzeug diese gehören, notierte er sich das Kennzeichen und lief zum Polizeirevier. Dort konnten die Beamten anhand des Nummernschildes den Halter ermitteln und machten sich auf in den Hirschacker. Der Sonntagabend war gerettet. Der Mann war überglücklich.

Gerne wollte er sich bei dem Brühler Paar, dem ehrlichen Finder und der Polizei erkenntlich zeigen. Doch alle freuten sich schon über das verbale Dankeschön. Für sie war die Hilfe untereinander selbstverständlich. Deshalb rief der Mann aus dem Hirschacker auch bei mir an, um denjenigen, die ihm geholfen haben, über die Heimatzeitung ein herzliches Dankeschön auszurichten. Seinen Namen, der mir bekannt ist, will er lieber nicht in der Zeitung lesen, „sonst wissen im Hirschacker alle, dass ich meinen Schlüssel verschludert habe“.

