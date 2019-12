Schönheit unter Individualisten

Es sind schöne Gesichter. Gesichter, die vom Leben erzählen. Liebe, Enttäuschung, Hoffnung, Trauer, Angst und Glück – alles glaubt man in Gesichtern wie denen der Schauspieler Sean Connery und Judi Dench zu erkennen. Das Problem ist nur, dass diese Geschichten erzählende Schönheit heute kaum noch gesehen wird. Schönheit ist heute jung, makellos und eben ohne Vergangenheit. Nicht, dass das neu wäre. Die junge und kraftvoll wirkende Schönheit war schon immer ein zivilisatorischer Kompass. Doch in der globalisierten Mediengesellschaft, vereint mit dem medizinischen Fortschritt, scheint hier etwas auf die schiefe Ebene geraten zu sein. Der Kompass zeigt nur noch in eine Richtung, so dass das Aussehen mittlerweile den Platz eines goldenen Kalbes eingenommen zu haben scheint. Alle huldigen diesem Kalb und immer mehr verzweifeln an ihm.

Bettina und Silke (Namen geändert), 14 und 15 Jahre alt und beide auf dem Hebel-Gymnasium in Schwetzingen, finden nicht, dass sie leiden. Für sie ist Schönheit ein Ziel, für das gearbeitet werden muss. Genau wie Heidi Klum in der TV-Sendung „Germany’s next Topmodel“ immer wieder betont. Schönheit ist nicht länger ein Geschenk des Schicksals, sondern Ergebnis harter Arbeit, der sich immer mehr Mädchen und Frauen widmen. Und so überrascht es auch nicht weiter, dass das Geschäft rund um die Schönheit super läuft. Für Fitness gaben die Deutschen 2012 rund vier Milliarden Euro aus. Die Kosmetikindustrie kam auf fast zwei Milliarden Euro und die Schönheitschirurgie verzeichnete einen Umsatz von etwas über 800 Millionen Euro. Insgesamt fast sieben Milliarden Euro für ein Produkt, dessen Haltbarkeit auf wenige Monate beschränkt und dessen Vergänglichkeit programmiert ist. Trotzdem scheint es für diesen Industriekomplex noch viel Luft nach oben zu geben. Etwas über 30 Prozent aller Schönheitsoperationen werden an Frauen unter 30 Jahren vorgenommen. Und wer einmal damit angefangen hat, wird wahrscheinlich weitermachen.

Die Psychotherapeutin Ada Borkenhagen, die seit Jahren Körperbilder junger Menschen in Zeiten der medizinischen Machbarkeit von Schönheit erforscht, glaubt, dass es in 20 Jahren keine Frau mittleren Alters mehr gibt, die nicht operiert wurde. Es wird scheinbar zunehmend schwieriger, das Unperfekte zu akzeptieren. Das ist in dieser Qualität neu. Zwar war Schönheit schon immer ein gesellschaftlicher Wert und damit auch ein Ziel. Kleopatra badete in Milch und Honig, Aristoteles sah in Schönheit die Ordnung der Mathematik und in annähernd allen Märchen weltweit steht Schönheit für das Edle und Gute. Einer der berühmtesten Kriege, der Krieg um Troja, brach wegen des Raubes einer schönen Frau aus. Und die Geschichten, in denen sich Männer unsterblich in ein weibliches Antlitz verliebten, wurden und werden millionenfach erzählt. Zugleich wurde der Wert des Äußeren aber auch immer kanalisiert.

Für Professor Dr. Günter Germann, Chefarzt im „Ethianum“, der Heidelberger Klinik für Plastisch-Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, geht die Frontalkritik an der Schönheit daher auch in eine verquere Richtung. „Problematisch sind weniger die Möglichkeiten, denn der gesellschaftliche Umgang und die soziale Wertbeimessung.“ Dabei, betont Germann deutlich, sei die seriöse, ästhetische Chirurgie „ein äußerst wertvolles Instrument, um bei psychologischen Problemen mit dem eigenen Körper Hilfestellung leisten zu können“. Richtig, aber zugleich eben auch riskant. Denn die Definition von psychologischen Problemen ist stets gesellschaftlich sozialisiert. Das heißt, was heute normal und akzeptiert ist, kann schon morgen als untragbare Last empfunden werden. Und so wird das, was nicht gefällt, als krank etikettiert.

Immer wieder tauchte im Gespräch mit jungen Frauen die Einschätzung auf, dass die Lücke zwischen gefühltem und realem Körper größer werde, sie sich nicht im Gleichgewicht empfänden. Dabei ist kaum etwas so fremd gesteuert wie dieses empfundene Gleichgewicht. Im 17. Jahrhundert, in der Zeit des deutsch-niederländischen Malers Peter Paul Rubens (1577 – 1640), galt für Frauen ein heute unvorstellbares Schönheitsideal: Sie mussten dick sein: Bodymaß-Index 30 und darüber. Im 21. Jahrhundert finden wir uns nun auf der anderen Seite dieses, von der Versicherungsbranche entwickelten, Indexes. Ungesund scheint beides zu sein. Eine Untersuchung, veröffentlicht im „JAMA“ (The Journal of the American Medical Association), der renommiertesten Fachzeitschrift für Medizin, lässt keinen Zweifel: Fettpolster sind gesund und verlängern das Leben. Doch die gesellschaftlich mediale Aufbereitung wird diesem Wissen kaum eine Chance lassen. Der Trend schlank bis dünn ohne Falten und Flecken scheint ungebrochen.

Die Bielefelder Universität veröffentlichte im vergangenen Jahr eine Studie, welche die Macht von ästhetisch gesellschaftlichen Vorstellungen sehr deutlich macht. In keinem anderen Land der Welt gibt es so viele normalgewichtige, junge Frauen, die sich zu dick fühlen. Laut der Jugendzeitschrift „Bravo“ hat die Hälfte aller 14-jährigen Mädchen schon einmal eine Diät gemacht. Und so scheinen die rund eine halbe Million Schönheitsoperationen im Jahr 2012 in Deutschland nur ein Anfang zu sein. Aber schon diese bedeuten im Vergleich zu 2007 eine Verdopplung. Nun ist es keineswegs so, dass Schönheitsoperationen in Deutschland generell als Optimierungsstrategie gelten. Im Gegenteil. In Deutschland, so Germann, wird zum überwiegenden Teil Chirurgie zur Wiederherstellung betrieben. Nach Unfällen oder Krebserkrankungen, aber auch Brustoperationen nach mehreren Schwangerschaften und Stillperioden. Für den Chef des „Ethianums“ gibt es Grenzen und eine davon ist die Natur. Dünn, lange Beine, schmale Hüften und große Brüste hat die Natur so nicht vorgesehen und das sollte die Medizin auch nicht ohne Grenzen ermöglichen. Eine Frau hat etwas mehr Fettgewebe und damit auch etwas mehr Kurven oder sie ist eher dünn und von androgyner Statur und hat damit auch weniger Kurven. Doch wie kann etwas zu einem Schönheitsideal werden, das es so gar nicht gibt? Für die englische Psychoanalytikerin Susi Orbach ist der Verantwortliche bereits enttarnt. Es ist die Macht der optimierten Bilder, welche die Menschen tagtäglich wahrnehmen und denen viele nacheifern. Diese photoshopidealisierten Bilder führen dazu, dass immer häufiger der eigene Körper als falsch wahrgenommen wird. So wie bei der 15-jährigen Schülerin am Hebel-Gymnasium, die im Gespräch erklärte, dass sich ihr Körper nicht richtig anfühle. Sicher findet sich in diesem Satz viel Pubertät, doch alles kann dieses Phänomen nicht erklären. Eine in der Zeitschrift „Petra“ veröffentlichte Umfrage macht deutlich, warum. Danach würden von 1000 Frauen drei Viertel (750) auf zehn Punkte ihres Intelligenzquotienten verzichten, wenn dafür ein Schönheitsmakel entfernt würde.

Das Problem der schiefen Ebene ist, dass es keinen Halt gibt. Fotoflut, medizinische Möglichkeiten, aber auch die Spielzeugindustrie mit einem Malbuch „Topmodel“, rosa Überraschungseiern extra für Mädchen mit Miniatur-Barbies und Lego-Models in pink gehen eine verhängnisvolle Symbiose ein. Einzelne Menschen oder Gruppen können Entwicklungen auf der schiefen Ebene kaum steuern oder eingrenzen.

Es ist eine Ironie, ausgerechnet im Zeitalter der Individualisierung arbeiten immer mehr an nur noch einem Ziel, dem Erreichen eines singulären Schönheitsideals. Umberto Eco schrieb in seinem Buch „Geschichte der Schönheit“, dass Schönheit nie etwas Absolutes und Unveränderliches sei, sondern je nach Zeit und Kultur unterschiedliche Prägung erfuhr. Es könnte sein, dass diese These im 21. Jahrhundert im Äther der globalisierten Mediengesellschaft zumindest in Teilen widerlegt wird. Wenn fast alle irgendwann gleich schön aussehen oder aussehen wollen.

Dienstag, 31.12.2019