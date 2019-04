Schrille oder schöne Laute

Wir sind fast immer von vielfältigen Geräuschen umgeben. Manche empfinden wir als angenehm, andere können fast schmerzhaft sein. An einem großen Tisch im Lokal mit bunt gemischten Gästen ist es lauter als beim Diner an Zweiertischen. Was je nach Situation von den einen als Lärm empfunden wird, ist für andere einfach nur gute Stimmung. Ähnlich ist es mit anderen „Geräuschen“: Von musikalischen Darbietungen auf der Straße bis zu den oft minutenschnell ausverkauften Konzerten für unterschiedliche Fangruppen. Findet mancher die künstlerischen Versuche in Fußgängerzonen beim Vorübergehen anrührend, ist es für dauerbeschallte Mitarbeiter in Büros, die vor den immer gleichen Darbietungen nicht flüchten können, oft nur schwer erträglich. Diese Töne sind aber ebenso Teil unserer Umwelt, wie nervig-wichtige „Business-Telefonierer“ in Zügen, Arbeiter mit Presslufthämmern oder Zuglärm an Bahnstrecken. Auch in der Vogelwelt, reichen die Töne vom Gezwitscher der Singvögel bis zum Dauergurren der Tauben. Bei uns Menschen gehen die Unterschiede bei der Stimme von laut und leise über sonor bis piepsig.

Mancher versucht bei dieser zunehmenden Geräuschkulisse den Lärm zu vermindern. Allerdings gehen denen, die sich per Kopfhörer akustisch in Watte packen und mit Dauerberieselung ihrer Lieblingsmusik abgekoppelt durch den Tag gehen, dann doch „echte Lebenstöne“ verloren.

