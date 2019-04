Schwetzinger Schnorrgiggel

Wer heute um 18.15 Uhr das SWR-Fernsehen einschaltet, wird bekannte Gesichter sehen. Denn Rezeptsucherin Susanne Nett war diesmal in Schwetzingen und ganz entgegen allen Klischees geht es mal nicht um den Spargel, sondern um Schnorrgiggel. Sie wissen nicht, was das ist? Dann sollten Sie auf jeden Fall zuschauen, denn am Herd stehen echte Experten: Ilse Fackel-Kretz vom gleichnamigen Spargelhof in der Invalidengasse und der begnadete Hobbykoch und OB-Stellvertreter Hans-Peter Müller.

Die Redaktion stattet die Rezeptsucherin immer mit einem Kuvert aus, in dem ein typischer Mundartbegriff steht, der wiederum kulinarisch umzusetzen ist. Und das waren in Schwetzingen eben die Schnorrgiggel – das sind Schupfnudeln aus Kartoffelteig. Und dazu gab’s dann noch Geditschte-Gedatschte – typisch für die Resteverwertung in der traditionellen Küche, schön im Fett herausgebacken.

Und wie kamen die Fernsehleute auf Ilse Fackel-Kretz und HP Müller? Sie haben auf der Straße Schwetzinger Passanten angesprochen, die selbst keine Zeit zum Mitkochen hatten und gleich auf die Landfrau Ilse Fackel-Kretz als ideale Kandidatin kamen. Deren Tochter Elfriede hat dann HP Müller angerufen, der gerade seinen Termin als OB-Stellvertreter zu Ende gebracht hatte und als rüstiger Rentner natürlich spontan zusagte und in die Küche des Spargelhofs eilte, um Ilse nach Kräften unter die Arme zu greifen. Heraus kam nicht nur ein tolles, typisches Kurpälzer Essen – sondern auch eine unterhaltsame Plauderei.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 18.04.2019