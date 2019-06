Stürmische Zeiten

Unsere tierischen Begleiter sind ja in mancher Redensart stellvertretend für das menschliche Verhalten. Der Spruch „getroffene Hunde bellen“ steht ebenso dafür wie „die Katze lässt das Mausen nicht“, wenn man einem Mitmenschen etwas zuschreiben will. „Hunde die bellen beißen nicht“, konnte man früher über verbale Kraftprotze sagen. Damit scheint es seit einiger Zeit vorbei zu sein.

Im Internet wird inzwischen aus jedem Windhauch einer Meinungsäußerung, die bestimmten Zeitgenossen nicht in ihr Weltbild passt, eine Empörungswelle, ein „Shitstorm“. Dies allein wäre zwar in vielen Fällen unverständlich aber noch nicht gefährlich. Was heute erschreckt, ist dieser gnadenlose Hass, der aus vielen Kommentaren spricht. Oft ausgedrückt in einer verrohten Sprache, gegen die sich Stammtischrunden zu später Stunde wirklich nur wie lautes Gebell anhören.

Dass im Internet gelogen, geschimpft oder gemobbt wird, wissen wir ja nicht erst seit es einen amerikanischen „Twitterkönig“ gibt. Die Beziehung zwischen Verführern und „Mitläufern“ führten in der Menschheitsgeschichte immer wieder zu Tragödien. Wenn sich heute aus einfachen Klicks ein Klima entwickelt, in dem sich Gewaltfan-tasien bis zu Morddrohungen ausbreiten ist das ein schlimmes Zeichen. Denn es betrifft ja nicht nur die Politik und Politiker.

Wir nehmen „Hochrisikospiele“ im Fußball, in dem sich rivalisierende „Fan“-Gruppen zu Gewaltaktionen verabreden als gegeben hin. Auch bei anderen Großveranstaltungen ist oft ein massiver Polizeieinsatz zur Sicherung notwendig. Da mutet es fast wie ein Märchen an, wenn die Ordnungskräfte bei dem Konzert von Ed Sheeran bei zwei Tagen und 200 000 Zuschauern im Prinzip „nur“ den Verkehr regeln mussten. Bei aller Skepsis – die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt: Vielleicht gelingt es doch, einen positiv-griffigen Gegensatz zum Shitstorm zu finden.

