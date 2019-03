Systempresse? Von wegen

Es ist schon dreist, wie nun schon im dritten Jahr die Initiative Aufbruch 2016 in totaler Einseitigkeit Politiker und die Medien für die Flüchtlingskrise verantwortlich macht. Das Märchen von der Systempresse kann man ja in zig Internetforen und auf den Pegida-Plakaten Woche für Woche lesen. Es wird dadurch aber nicht zur Wahrheit.

Uns kontrolliert niemand. Für diese Zeitung kann ich feststellen, dass wir von Anfang an die Überbeanspruchung der Kommunen durch die Unterbringung der Flüchtlinge, die Zustände in den Quartieren, die Schicksale der Asylbewerber, die Probleme der Integration und am Arbeitsmarkt und die Fälle, in denen Ausländer kriminell geworden sind, ausführlich und in allen Schattierungen geschildert haben. Die Presseerklärungen von Aufbruch 2016 wurden veröffentlicht, wir haben mit dem AfD-Landtags- und dem Bundestagskandidaten Interviews geführt, wie mit jedem anderen Bewerber. Vom gewählten Ketscher Voigtmann hat die SZ seither nie mehr was gehört.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 19.03.2019