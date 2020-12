Transparent und ungeschönt

Niemand hätte gedacht, dass sich der Fußball im Profi- und Amateurbereich innerhalb eines Jahres mal so gravierend würde verändern können. Im vergangenen Sommer war der Sport im Fußballkreis noch mit der Umsetzung von Hygeniestandards sowie der Hoffnung auf eine neue Normalität gestartet, und die ersten ausgetragenen Spieltage ließen – trotz vereinzelter Coronabedingter Spielausfälle – hoffen, dass es nach dem letztjährigen Saisonabbruch doch noch zu einer regulären Durchführung der Spielzeit kommen würde.

Doch nun liegt der Amateurfußball seit Ende Oktober erneut komplett auf Eis und eines ist klar: Die Saison wird nach dem traditionellen Verlauf nicht zu Ende gespielt werden können. Am Wochenende hat der Kreisvorstand die Clubs in einer einstündigen Veranstaltung abgeholt und transparent und absolut ungeschönt aufgezeigt, was Sache ist.

Man muss der Riege um den Vorsitzenden Harald Schäfer ein großes Kompliment machen. Die Veranstaltung war bestens vorbereitet, die Lösungsvorschläge für die Saisonfortsetzung wurden klar auf den Tisch gelegt.

Die Zuwendung zu neuen Modellen wurde durch die Bank zwar nicht mit Jubelstürmen, aber doch mit breiter Akzeptanz aufgenommen. Somit ist in einem zeitlichen Stufenmodell kalkulierbar, welches Szenario zum Tragen kommen wird. Der Kreisvorstand hat auf jeden Fall seine Hausaufgaben gemacht und die Vereine nicht im Ungewissen gelassen.

Fakt ist aber, dass sich der Amateurfußball bei Aufflammen des gesellschaftlichen Lebens wohl erst einmal wird hinten anstellen müssen. Doch wenn es losgeht, dann starten die Ligen auch unmittelbar in die heiße Saisonphase ein – in der Hoffnung auf eine reguläre Spielzeit 2021/22.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.12.2020