Wir haben in Schwetzingen in puncto Verkehr ja einiges „an der Backe“ – und zum Verkehr gehört nun mal auch das Parken. Aufregungen um Einbahnstraßenregelungen, rote Fahrradstreifen und kontroverse Diskussionen um einen Parkhaus-Neubau halten die Themen denn auch immer schön am Köcheln.

Wenn Schwetzingen, was wünschenswert ist, weiterhin nicht nur vom Tourismus profitiert, sondern auch wie mit der Hochschule für Rechtspflege zusätzliche Bedeutung bekommt, wird der Verkehrsdruck nicht abnehmen. Umso wichtiger ist es, dass es gelingt, bei der Verkehrsplanung ein Grundverständnis zumindest bei den meisten Bürgern zu erreichen.

Die vielbeachtete Werbekampagne eines Autoherstellers vom „Umparken im Kopf“ zielte zwar hauptsächlich auf das Image der Marke, es steht aber auch für Verhaltensweisen. Wenn selbst beim erkennbar knapperem Parkraum „ewig“ über neue Parklösungen diskutiert werden muss, könnte man ja vielleicht im Kleinen anfangen: Am Neuen Messplatz zum Beispiel, der derzeit stark von den Studenten der Hochschule als Tagesparker frequentiert wird, sieht man zusätzlich die gedankenlosen Autofahrer, die sich so hinstellen, dass sie zwar für sich bequem Platz zum Ein- und Aussteigen haben, dadurch aber reihenweise andere Parkplätze entwerten. In dieser speziellen „Me-first“-„Ich-zuerst“-Einstellung scheint sie das aber nicht zu interessieren.

Für die Stadtverwaltung muss „umparken“ deshalb auch bedeuten, dass konsequent auf die Einhaltung verbindlicher Regeln geachtet wird. Sonst kämen sich manche einfach „doof“ vor. Andererseits gehört zur Akzeptanz, dass zum Beispiel für „Langparker“ aus Unternehmen und Hochschule möglichst rasch praktikable Lösungen gefunden werden, soll der Wunsch nach Verständnis für die Verkehrsplanung nicht ein Wunschtraum bleiben.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.09.2018