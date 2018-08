Ungetragen im Schrank

Keine Frage: Mode macht Spaß! Und gerade jetzt, wo die Sommerkollektionen zumeist zu tollen Preisen den neuen Herbst-Winter-Trends weichen, ist das Shoppen ein echtes Vergnügen – nicht nur wegen der günstigeren Sommerware, sondern auch wegen der neuen Outfits. Eine Studie hat mich allerdings nachdenklich werden lassen. Die Umzugsexperten von „Movinga“ veröffentlichten Zahlen, mit denen sie die „kollektive Selbsttäuschung“ aufzeigten – auch bei der Frage: Wie viel Prozent der Kleidung in Ihrem Schrank wurde in den vergangenen zwölf Monaten nicht getragen?

Ich läge mit meiner Vermutung von zirka 30 Prozent bei der Angabe der meisten befragten Deutschen (insgesamt wurden 18 000 Haushalte in 20 Ländern untersucht). In Bezug auf die Anzahl der getragenen Kleidungsstücke wurde hierzulande eine durchschnittliche Selbsttäuschung von 32 Prozent ermittelt. Die Antworten wurden mit Daten der Weltbank und anderer Studien zum Thema abgeglichen. Heraus kam: 64 Prozent der Klamotten im Schrank liegen seit einem Jahr unberührt da. Damit rangiert Deutschland auf Platz 14 in Sachen Selbsttäuschung. Am besten schätzten sich Russen bei dieser Frage ein – 47 Prozent Nichtnutzung (real: 53 Prozent), am schlechtesten die Schweizer (26 Prozent; real: 79 Prozent). Bei der Studie ging es den Machern vor allen Dingen darum, sich über die wachsende Billigkleidungsindustrie Gedanken zu machen, die zum Einkaufen einlädt, und ein Gespür für die Nachhaltigkeit bei der Mode zu entwickeln.

Was heißt das jetzt für mich – weniger einkaufen? Das wäre keine Lösung, erst recht nicht, bei den einladenden Schaufensterdekorationen in der Stadt. Ich werde noch stärker darauf achten, wo und wie Kleidung produziert wird und lieber zu Labels greifen, die das transparent machen. Und meinen Kleiderschrank nehme ich auch noch mal ins Visier: Es darf erst was Neues rein, wenn etwas rausfliegt. Es gibt ja genügend Wiederverwertungsmöglichkeiten wie Flohmärkte, Onlineportale oder eben karitative Zwecke.

