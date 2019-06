In einem Theater sollte Geld nie die Hauptrolle spielen (Zitat Erhard Horst Bellermann, deutscher Dichter, Aphoristiker und Bauingenieur, Jahrgang 1937).

Schön wär’s. Warum wohl begleitet gerade Berufe im kulturschaffenden Bereich das Klischee der „brotlosen Kunst“? Weil’s vermutlich weit verbreitet als unterhaltsames Beiwerk gilt, nicht aber als unbedingte Notwendigkeit angesehen wird. Doch stellen Sie sich einmal eine Welt ohne Musik, Tanz, Kabarett und Theater vor. Trostlos wäre sie, ganz sicher, und um viele richtungsweisende Impulse ärmer.

Gerade unabhängige Theaterschaffenende sind in einer politisch instabilen Gesellschaft wichtiger denn je. Nicht umsonst hat Joerg Steve Mohr in den vergangenen beiden Spielzeiten „Der Volksfeind“ im Theater am Puls inszeniert, ein gesellschaftskritisches Drama, das der norwegische Schriftsteller Henrik Ibsen im Jahr 1882 veröffentlicht hat. Dessen Kerninhalte – öffentliche Meinung, Wahrheit, Mehrheit, Recht und Freiheit – sind zeitlos. Jedoch ist es gut, wenn sie immer mal wieder plakativ in Erinnerung gerufen werden.

Die Arbeit, die das Team um Mohr im TaP leistet, kann gar nicht genug gewürdigt werden. Die Schauspieler sind erste Sahne und kommen vor allem – seien wir mal ehrlich – weil sie Lust haben, mit einem mutigen und aufgeschlossenen Regisseur wie Mohr zu arbeiten. Es sind eher die persönlichen Kontakte, die ziehen. Doch was, wenn Mohr einmal weg ist? Umso wichtiger ist es, dass Stadt und Land gleichermaßen die Verantwortung übernehmen, Kultur verfassungsgetreu zu fördern, und zwar so, dass es kein Überlebenskampf mehr sein muss.

Dann sei noch denen gesagt, die des Öfteren mit dem Fernsehprogramm hadern: Geht doch mal (wieder) ins Theater!

