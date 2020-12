Vernunft ist halt so ’ne Sache . . .

Manche Dinge kann ich nur schwer begreifen. Auch bei den Corona-Verordnungen. Zugegeben: Ich möchte nicht in der Haut der Politiker stecken, die diese auf den Weg bringen, um nach bestem Wissen und Gewissen Menschenleben zu retten – und dann dafür den Kopf hinhalten müssen. Es ist ein Kampf zwischen harten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und dem Stück Menschlichkeit, welches zum Glück in Deutschland zu spüren ist. Das möchte ich an dieser Stelle betonen und dass ich getroffene Entscheidungen im Land und Bund sehr gut finde.

Manche sind eben auch überdenkenswert. Ich halte es nicht nur für falsch, ein Freiluftterrain wie den Schlossgarten für Menschen einer Stadt (!) zu sperren. Ich finde es auch traurig, von Open-Air-Auftritten wie der geplanten 24-Orte-Aktion in Schwetzingen abzusehen. Vereine, Chöre und Musiker hätten hier endlich mal wieder die Möglichkeit gehabt, ihrem Metier nachzugehen und vor Publikum auftreten zu können. Aber hier liegt eben genau das Problem: Keiner möchte für die vermeintliche Vernunft unserer Spezies die Hand ins Feuer legen, schon gar nicht die politischen Entscheidungsträger. Und mit Blick auf so manch Artgenossen in der Stadt kann ich’s ja auch verstehen: Die Maske hängt halt nach wie vor bei einigen unterm Kinn. Würde sie bei jenen doch über der Augenpartie viel trefflicher sitzen!

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 02.12.2020