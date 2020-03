Verständnis für Angela

Per Audiomitschnitt meldet sich derzeit Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel aus der Quarantäne an die Nation. Haben Sie sich nicht auch mal gefragt, warum nicht per Videokonferenz? Mir ist das ja ganz klar – und viele Ladys werden wissen, was ich meine!

Ja, auch ich bin jemand, der ab einer gewissen Zeit nur noch mit Kopfbedeckung auf die Straße geht – selbst bei Ausgangsbeschränkungen. Ich bin sogar kurz davor, mich freiwillig in Quarantäne zu begeben – ja, wirklich und ganz ehrlich! Und auch danach bestehe ich auf eine grundlegende Ausgangssperre, weltweit und das Universum eingeschlossen – und zwar so lange, bis Frisöre wieder öffnen dürfen! Und bis ich da einen Termin bekommen habe – da bin ich mal ganz egoistisch! Angela wird sicher in diesem Punkt ganz bei mir sein.

Dass nämlich die Kanzlerin genau dann von der Bildfläche verschwindet, wenn auch den Frisören gesagt wird, sie müssen ihre Geschäfte bis auf Weiteres ruhen lassen, hat ganz klar Methode – finden Sie nicht?! Es ist doch bekannt, dass Angela Merkel beim Berliner Star-Frisör Udo Walz den Tag beginnt. Er bringt ihre „Schnittlauchlocken“ in Form – und ich weiß, wovon ich hier schreibe. Meine Haarpracht ist ähnlich tückisch – umso mehr sehne ich mich nach meinem Frisör. Da muss ich schon fast froh sein, dass mich derzeit nur sehr wenige Menschen sehen (müssen).

