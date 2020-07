Videotelefonie ohne Bild

Neulich war ich mit einer Freundin wandern – unser erster Ausflug seit langer Zeit. Mit zwei Kindern – fünf und acht Jahre – ist ihre Freizeit stark eingeschränkt. Ihr Mann hütete also Haus und Kinder, wir machten uns auf in den Schwarzwald: eine kleine Rundtour mit Picknick bei Sonnenschein. Herrlich. Ihr Handy klingelt. Auf dem Display erscheint ihre Mama – ein Videoanruf über die Facetime-App. „Ich wollte eigentlich deine Kinder über dieses Facetime sprechen. Jetzt rufe ich bei euch zu Hause an, die Kinder gehen auch dran, aber ich sehe sie nicht. Komisch.“ Daher habe sie noch mal aufgelegt und probiere grad die anderen Nummern, die sie von der Familie hat, durch.

Wir überlegten bei unseren Käsestückchen und den süßen Erdbeeren nun gemeinsam, was hinter der Problematik stecken könnte. War möglicherweise beim Tablet der Familie zu Hause, auf dem ebenfalls Facetime installiert ist und das die Kinder normalerweise zum Telefonieren mit den Großeltern benutzen, die Kamera ausgestellt oder hielten die Mädchen das Tablet verkehrt herum – am Ende sogar absichtlich, um sich einen Scherz mit der Oma zu erlauben? Meine Freundin konnte sich das nicht erklären – ihre Töchter seien, was die Technik angeht, den Eltern voraus, meinte sie.

Nach mehreren Nachfragen bei ihrer Mutter kam dann Folgendes heraus: Die Mädchen hatten der Oma schon im bereits geführten Gespräch versucht zu erklären, dass sie auf das Facetime-Symbol ihres Smartphones tippen muss und dann auf die richtige Nummer, eine lange Zahlenfolge. Irgendwie kam die Mutter meiner Freundin bei den ganzen Nummern etwas durcheinander und landete schließlich bei uns mitten auf der Picknickdecke mit der ergänzenden Frage: „Ach, geht dieses Facetime nicht übers Festnetz?“ Das Gelächter hängt noch jetzt in den Wipfeln der Schwarzwaldtannen.

