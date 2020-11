Vollmond gibt Energie

Auf die Kraft des Mondes schwören Menschen – an diesem Montag ist Vollmond. Den Vollmondtagen wird besonders viel Energie zugeschrieben. Wissenschaftler sehen dies im Zusammenhang mit dem Licht und der Gravitationskraft sowie dem Einfluss des Magnetfeldes der Erde. Tiere spüren dieses Magnetfeld und legen daher ein besonderes Verhalten an den Tag. Nehmen wir mal die Fische. Raubfische wie Hechte, Aale und Zander zum Beispiel kommen in Vollmondnächten dicht unter die Oberfläche des Wassers. Das nutzen Angler gern aus.

Aber auch naturverbundene Menschen agieren nach dem Mondkalender. Kräuter werden zum Beispiel gern in Vollmondphasen gesammelt, da ihnen dann eine effizientere Wirkung nachgesagt wird. Wissenschaftlich belegt ist das genauso wenig wie der Fakt, dass man sich an Vollmondtagen die Haare scheiden lassen sollte, weil sie dann kraftvoller bleiben und nicht zu schnell wachsen. Das habe ich auch schon probiert und muss sagen: Es hat funktioniert. Oder habe ich mir das nur eingebildet?

Was jedoch immer wieder an solchen Tagen zu hören ist: „Heute ist Vollmond, da kann ich wieder nicht schlafen.“ Wissenschaftler begründen das mit der Lichtintensität in diesen Nächten: Der Vollmond macht den Nachthimmel heller, das Licht fällt durch die geschlossenen Augen auf die Netzhaut. Das mag sicher bei den Vorfahren so gewesen sein, die unter freiem Himmel nächtigten, oder bei Menschen, die gardinenfreie Fenster bevorzugen. Ich schlafe beispielsweise in Vollmondnächten super – auch dank dichter Vorhänge.

Trotzdem: Die Kraft des Mondes möchte ich nicht von der Hand weisen, selbst wenn sie bislang nur im Tierreich wissenschaftlich belegt ist. Die Wissenschaft weiß auch nicht alles. Ich wünsche Ihnen einen energiegeladenen Start in die neue Woche.

