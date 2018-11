Vorlesen beflügelt alle

Fast alle Eltern wissen, dass Vorlesen einen großen Einfluss auf die Entwicklung ihrer Kinder hat. So verstärkt es sehr die Bindung zwischen Kindern und Eltern – vor allem wenn diese literarischen Momente in einer Kuschelatmosphäre passieren. Dennoch wird in den Familien kaum noch vorgelesen. Viele denken vielleicht, dass ihre Kinder das nicht möchten und sich lieber mit anderen Dingen beschäftigen wollen. Doch diese Eltern sollten sich mal mit Lehrern unterhalten, die regelmäßig im Unterricht vorlesen. Fast alle Kinder, ja auch Jugendliche, wollen, dass ihnen vorgelesen wird und fordern es sogar ein, wenn mal nichts stattfindet.

Die Wissenschaft ist sich einig: Vorlesen gilt als zentraler Impuls für Sprachkompetenz, Leselust und -kompetenz. Studien zeigen, dass Kinder, denen zuhause viel vorgelesen wird, auch kontinuierlicher Freunde treffen, vermehrt Sport treiben und häufiger musizieren. Die Schulleistungen steigen nachweislich auch noch: nicht nur in Deutsch, auch in anderen Fächern.

Und nebenbei macht es Spaß: Denen, die vorlesen, und denen, die zuhören. Also, los geht’s! Ran ans Buch! Schließlich ist heute auch bundesweiter Vorlesetag.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 16.11.2018