Was ist denn Green Shooting?

Anzeige

Sehen Sie mir die englische Überschrift nach, die Erklärung kommt gleich. Als ich nämlich letzte Woche eine Einladung für mein Komparsen-Hobby zu Tatort-Dreharbeiten in Baden-Baden erhielt, folgte kurz darauf eine zweite Mail der Agentur mit einem Hinweis des Senders SWR: „Initiative Green Shooting. Es geht um ein verantwortungsvolles, zukunftsweisendes, ökologisch nachhaltiges szenisches Produzieren. Der SWR verfolgt dieses Ziel nachdrücklich, und wir haben unseren Tatort ,Odenthal’ als Pilotprojekt ausgewählt, um gemeinsam grundlegende Erfahrungen zu sammeln und die Basis für nachhaltiges Produzieren im SWR zu schaffen.“

Dies und die erbetenen Verhaltensweisen am Filmset führten dazu, mich intensiver mit dem Thema des weltweiten Mülls zu beschäftigen. Es ist eine lange verdrängte Geisel der Menschheit und insbesondere beim Plastikmüll gibt es noch nicht abzusehende Folgen für unser weltweites Ökosytem und unsere Nahrungskette. Im Fernsehen werden verstörende Bilder gezeigt, die Dimensionen sind gewaltig. Im Pazifik schwimmt eine Müllinsel, die größer ist als der zweitbevölkerungsreichste Staat der Welt, Indien. Unvorstellbare 3,4 Millionen Quadratkilometer – Umweltorganisationen sprechen vom siebten Kontinent – werden von einem riesigen Wirbel zusammengehalten.

Laut Bundesumweltamt sind es weltweit bis zu 140 Millionen Tonnen Abfall, die so in den Meeren treiben. Als Plastik-Mikroüberreste oftmals in 30 Metern Tiefe als „Suppe“, noch tiefer auf Grund liegend oder an die Strände treibend. Aber solange die Gefahr weit weg ist, wollen sie viele nicht wahrhaben. Auch dass weltweit Müll (von Deutschland jährlich bis zu 560 000 Tonnen Plastik), nach China exportiert wurde, war ja kaum bekannt. Seit dem 1. Januar 2018 hat China seine „Weltmüllkippe“ geschlossen. Der Plastikmüll wird uns kurz oder lang näherkommen, an beliebten Urlaubsständen anlanden, Schifffahrtslinien tangieren und die Fischerei erschweren, deren Fang dann zusätzlich noch mit Mikroplastik belastet ist und damit in unserem Essen landet.