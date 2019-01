Wenn „Alexa“ zurückschnauzt

Zwei Schlüssel öffnen dir jedes Herz, zwei niedliche kleine blanke, gib acht, dass du sie nie verlierst, sie heißen „Bitte“ und „Danke“ – dieses Sprüchlein hat sich schon in Kindertagen in meinem Kopf verankert. Ein Bitte und ein Danke kosten nichts, bereiten aber Freude. Eine Freude, die heutzutage leider nicht allzu oft aufkommt. Eher ist nämlich ein zweiter Spruch salonfähiger geworden – nämlich die Antwort auf die eher ermahnend gemeinte Frage, wenn kein „bitte“ kommt: Wie heißt doch gleich das Wort mit Doppel-„t“? Flott! Die Erwartungshaltung löst scheinbar immer mehr die Höflichkeit ab.

Wissenschaftler machen die Sprachassistenten in unserem Alltag dafür verantwortlich. Will man was von „Alexa“, „Siri“ oder ähnlichen „Smart Home“-Unterstützern, reicht eine konkrete Aufforderung oder Frage. Ein Bitte oder Danke wird eingespart. Das kostet Zeit. Und Zeit haben bekanntlich die wenigsten.

Tüftler haben probiert, Sprachassistenten auf Höflichkeitsformen auszulegen: Werden sie freundlich behandelt, reagieren sie auch entsprechend. Bei Nutzern, also dem Menschen, kam dies übrigens nicht so gut an, so die Studie. Daher wäre es doch eigentlich besser, dass „Alexa“ und Co. so programmiert werden, dass sie sich dem Tonfall des Menschen anpassen, gegebenenfalls zurückschnauzen oder die Auskunft verweigern. Oder sie fragen im Gegenzug nach dem eingangs genannten Sprüchlein. Das wäre eine tolle Maßnahme. Für jede Generation.

