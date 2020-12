Wenn’s klopft, dann klopft’s

Eine liebe Bekannte jenseits des Rheins kämpft mit gesundheitlichen Problemen. Sie ist in ihrer Bewegung sehr eingeschränkt und da reagiert man besonders sensibel auf die Umwelt. Wird sie auf der Straße trotz ihrer erkennbar umständlichen Fortbewegung mit „Du siehst aber gut aus“ angesprochen, kriegt sie nach ihren Worten „die Krise“. Die Herausforderung der Krankheit nimmt sie jedoch konsequent an und führt alle körperlichen und mentalen Übungen regelmäßig durch. Dennoch gibt es Rückschläge und Zweifel an den Fortschritten, manchmal fühlt sie sich hilflos. Sie hat zwar viele Freunde und auch einen Teil der Familie in der Nähe, lebt aber allein in ihrer Wohnung. Die Gedanken kreisen dann öfter und das Einschlafen fällt schwer.

Als sie jüngst in einer solchen Phase dachte, endlich in den Schlaf finden zu können, hörte sie ein regelmäßiges Klopfen. Sie schaute zunächst im Badezimmer nach und horchte ihre Wasserrohre ab. Die gaben aber keinen Mucks von sich. Dann vermutete sie, das Klopfen käme aus der Wohnung der Nachbarin über ihr. Etwas schwerhörig, hat diese sich nämlich von ihrem Sohn eine neue Musikanlage installieren lassen. Deren Bässe „wummern“ bei entsprechender Lautstärke durchdringend. In die Überlegung, die Nachbarin telefonisch zu bitten, die Musik doch etwas leiser zu stellen, hörte das Klopfen plötzlich auf. Beruhigt wollte sie sich umdrehen, als das Klopfen wieder anfing. Jetzt hörte sie nochmals genauer hin und musste trotz allem schmunzeln: Die Schläge waren ihr starkes Herzklopfen. Mit einer der mentalen Übungen hat sie dann sich und ihren Herzschlag beruhigt. Dass sie trotz ihrer schwierigen Situation darüber erzählt und auch lachen kann, ist für ihre Freunde ein schönes Zeichen.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.12.2020