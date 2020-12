Wie eine Geisterstadt

Es ist Sonntagabend, kurz nach 22 Uhr. Gerade ist der Tatort im Fernsehen zu Ende gegangen. Normalerweise wäre vor knapp einer Stunde das dritte Weihnachtsmarktwochenende beendet worden, der letzte Glühwein gerade ausgetrunken. In den Gaststätten rund um den Schlossplatz wären die Plätze noch gut besetzt gewesen – von denen, die in geselliger Runde den Abend noch ausklingen lassen wollten, weil sie vielleicht am Montagmorgen frei gehabt hätten.

Doch dieser 13. Dezember 2020 in Schwetzingen ist ganz anders. Er wirkt wie in einer Geisterstadt, wie beim ersten Lockdown im Frühjahr. Der routinemäßige Hundespaziergang fühlt sich an wie sonst nachts um drei. In knapp 45 Minuten drehen wir eine Runde durch die erweiterte Innenstadt – aber die Begegnungen sind äußerst dünn gesät: Drei andere Hundebesitzer sind unterwegs, vier Autos. Dazu sind aus der Ferne ein Taxi und ein Bus zu erkennen, irgendwo bellt ein anderer Hund. Ganz zum Schluss schleicht noch ein junger Mann an den Häusern vorbei – sichtlich bemüht, nicht gesehen zu werden. Die Menschen haben die Ansage der Ausgangssperre offensichtlich verstanden.

In den Schaufenstern der Einzelhandelsgeschäfte leuchten die Sterne und Lichterketten, die liebevoll dekorierten Weihnachtsmänner würden sich auf Passanten und Kunden freuen. Ab Mittwoch nicht mehr, dann ist leider nur noch ein kleiner Teil der Geschäfte und Märkte geöffnet. Weihnachtszeit 2020, es ist alles anders – wenn auch nicht für alle: Hund müsste man sein.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.12.2020