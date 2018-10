Wie sind doch nicht in China!

Es kann nicht anders sein: In uns Menschen müssen irgendwelche Lama-Gene stecken! Wie ich darauf komme? Des Spuckens wegen. Es vergeht kein Tag, wo ich nicht dieses Geräusch in den Straßen und Gassen höre: rrrrgh, flatsch! Und da liegt die Minipfütze aus Speichel und Schleim auf dem Gehweg. Bäh!

Lamas spucken ja bekanntlich, um ihr Revier gegenüber vermeintlichen Feinden zu markieren und ihre Stellung in der Gruppe zu behaupten. Genau genommen ist es auch kein Speichel, den sie absondern, sondern hochgewürgte Magensäure, die zwar unangenehm riecht, aber weder ätzend noch giftig ist. Kurzum: Das ist eine natürliche Geschichte bei diesen an sich putzigen Tieren.

Dass es sich bei den abgesonderten Flüssigkeiten, die mir tagtäglich auf Gehwegen begegnen, um eine natürliche Sache handelt, bezweifle ich. Oder markieren vermeintliche Alphatiere unter den Homo sapiens so ihr Revier? In einschlägigen Lexika habe ich dazu nichts gefunden. Es ist auch nicht grundsätzlich verboten (außer im Fußball, da wird’s geahndet).

Manche Städte in Deutschland allerdings haben schon Bußgelder für spuckende, rumrotzende Passanten erhoben, vor allem, wenn auch noch ein Kaugummi als Begleiterscheinung mit auf dem Boden landet. Wer als Spucker in der Schweiz erwischt wird, zahlt zum Beispiel in Lausanne 100 Franken. In China dagegen gehört spucken neben rülpsen zum „guten Ton“, gilt in dem Land sogar als gesund.

Das Sekret wirkt zwar antibakteriell, weshalb etwa Wunden im Mundraum schneller heilen und wir zum Beispiel Schnitte oder Stiche instinktiv mit Speichel benetzen. Dennoch sehe ich keine Notwendigkeit, Gehwege damit zu präparieren. Denn Speichel kann durchaus auch Keime transportieren, etwa bei Lungenerkrankungen. Vor allem aber ist dieses Rumspucken und Rumrotzen einfach nur ekelig!

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 29.10.2018