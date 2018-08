Anzeige

Es ist wahrlich ein großer Abschied. Morgen ist der letzte Kindergartentag unseres Sechsjährigen, danach beginnt die Schule. „Wie viele Tage noch?“, werden wir seit Wochen gelöchert. Der Große ist voller Vorfreude auf das Neue. Und so soll es ja auch sein. Wir Eltern blicken wehmütig zurück. Etwa auf die Anfangszeit und die Eingewöhnung, als wir auf den kleinen Bänken an der Garderobe warteten, bereit, im Notfall da zu sein. Dann kam der erste Martinsumzug, der erste Nikolausbesuch im Kindergarten, die Sommerfeste und Bastelaktionen. Das verbindet nicht nur die Kinder, sondern schweißt auch die Eltern zusammen. Einige Mamas sind mittlerweile gute Freundinnen, unsere Erzieherinnen liebe und kompetente Ratgeberinnen in jeder Situation, die es schwer fällt, nun zurückzulassen. Gerade ihnen gilt ein großes Lob, in unserem Fall Marina und Sylwia, sind sie doch Teil der großen Entwicklung, die unsere Kinder zurückgelegt haben. In diesem Sinne: Vielen Dank, liebe Erzieherinnen, für die letzten dreieinhalb Jahre!